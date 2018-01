Copyright de l’image Getty Images Image caption Les magasins H et M restent fermés en Afrique du Sud

Les magasins H et M restent fermés en Afrique du Sud après des manifestations contre l'une de ses publicités jugée raciste.

Sur la dernière campagne de promotion de la marque de vêtement suédoise comportait une photo montrait un enfant noir portant un sweat-shirt recouvert de l'inscription : "Coolest monkey in the jungle" , "Le singe le plus cool de la jungle".

La pub a depuis été retirée mais en Afrique du Sud, elle suscite l'indignation et certains appellent au boycott.

Les 15 magasins H et M en Afrique du Sud restent fermés lundi par mesure de sécurité et ce pour une durée indéterminée, car la publicité de la marque présentant un enfant noir portant un pull ou est inscrit le singe le plus cool de la jungle continue de révolter.

Samedi, des centaines de militants du parti radical de gauche, les combattants pour la liberté économique ont manifesté et saccages plusieurs magasins à Johannesburg et à Pretoria, la capitale.

A Johannesburg, la police a dû intervenir et disperser les manifestants à l'aide de balles en caoutchouc.

Des militants de EFF ont saccagé les magasins de H&M

Depuis la semaine dernière, les réactions a cette campagne publicitaire en Afrique du Sud sont nombreuses et virulentes… les appels au boycott de la marque, à ne plus travailler pour le géant suédois se sont multiplies.

Julius Malema, le dirigeant du parti a refusé les excuses de H et M pour cette publicité, et a affirmé que toutes les enseignes jugées racistes subiraient le même sort.

Ce n'est pas la première fois qu'une grande marque est mise en cause de la sorte.

En octobre dernier, la marque de cosmétiques Dove avait été aussi accusée de racisme pour une publicité montrant une femme noire enlevant son tee-shirt pour laisser apparaitre une femme blanche et rousse, qui elle-même enlevait son tee-shirt pour laisser apparaitre une troisième femme brune au teint mat.