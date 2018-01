Copyright de l’image AFP Image caption Carlos Gomes Junior de retour à Bissau

L'ancien Premier ministre Bissau guinéen Carlos Gomes Junior, est arrivé jeudi soir à Bissau où il a été accueilli par des milliers de supporters.

Ancien candidat aux élections présidentielles de 2012, il avait été écarté du pouvoir le 12 avril 2012 avant d'être contraint à l'exil au Portugal, puis au Cap Vert pendant six ans.

Président du PAIGC pendant 12, il a été mis en cause dans plusieurs assassinats politiques et a eu maille à partir avec les chefs militaires.

"La Guinée Bissau est un pays riche avec ses compétences et ses potentialités. Mais encore faut-il que nous parlions le même langage afin de rendre la vie facile à nos générations futures. Les anciens combattants ont déjà monté le bon exemple en libérant le pays du joug colonial. Nous les successeurs de Cabral Amilcar nous devons être en mesure de diriger ce pays et de renouer le fil du dialogue entre frères que nous sommes. Quant à moi, je suis disposé à dialoguer avec mes concitoyens en tant qu'homme d'affaires. Aujourd'hui, je suis là pour me réconcilier avec mes frères et les exhorter à opter pour le dialogue."