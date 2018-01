Copyright de l’image Reuters Image caption Les juges ont découvert que certains propriétaires ont triché pour gagner.

Douze chameaux primés lors d'un concours de beauté en Arabie Saoudite ont été disqualifiés après que leur propriétaire ont essayé d'embellir leur apparence avec du botox.

Des milliers de chameaux défilent au festival King Abdoul Aziz où ils seront jugés sur la taille de leur lèvre et de leurs bosses.

Les juges ont découvert que certains propriétaires ont triché pour gagner.

Le festival met aussi en compétition des chameaux dans une course de vitesse.

Copyright de l’image Reuters Image caption Des milliers de chameaux défilent au festival King Abdoul Aziz où ils seront jugés sur la taille de leur lèvre et de leurs bosses.

Il y a aussi un concours de meilleur lait de chamelle.

Ali Al Mazrouei, le fils d'un éleveur émirati a déclaré que le botox était utilisé sur les lèvres, le nez.

"Cela rend la tête plus enflée et cela donne l'impression que la tête est grande ainsi que le nez et les lèvres.