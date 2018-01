Maroc : une startup kényane distinguée

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une exposition de jeunes entrepreneurs Kényans à Nairobi en 2012. (Illustration)

Selon les informations fournies par l'Afp, une startup kényane a remporté la palme au Maroc pour avoir mis en place un objet connecté permettant de gérer les réseaux hydrauliques à distance pour éviter les fuites.

Le prix a été décerné vendredi à Casablanca. Cette solution innovante permet de détecter automatiquement "les fuites sur le réseau et les ménages facturés au plus juste via une application mobile".

Dans un communiqué des organisateurs, il est indiqué que ce prix s'accompagne d'une récompense de 10.000 euros.

Le même montant est aussi alloué à la startup ivoirienne Graci qui a remporté le prix spécial OCP, pour son œuvre sur "l'amélioration de la production de riz en Côte d'Ivoire".

Le prix du public revient à Ecodome Maroc pour sa construction de "locaux écotouristiques à base de terre naturelle sous forme de dômes".

Environ 600 startups en provenance de 52 pays africains ont participé à cette deuxième édition dudit concours qui a enregistré le vote en ligne de 12.000 internautes.