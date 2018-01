UA: pour l'autofinancement et la zone de libre échange

L'autofinancement qui va libérer l'organisation de la tutelle étrangère selon le Président Alpha Condé.

Copyright de l'image Getty Images

Les deux réformes étaient au cœur des travaux de la première journée du 30ème sommet de l'Union Africaine dimanche à Addis Abeba.

En raison du huis clos des Chefs d'Etat, la plénière s'est ouverte avec un grand retard en après-midi pour relancer les débats sur les réformes soutenues par le Rwandais Paul Kagamé.

Après l'hommage au président sortant de l'organisation Alpha Condé, le président de la Commission de l'Union Africaine Moussa Faki Mahamat a salué « l'engouement » et « l'esprit réformateur» de Paul Kagamé.

Dans son discours bilan, Alpha Condé, a exhorté ses pairs à travailler à la mise en œuvre de l'autofinancement qui est dit-il, « le moyen le plus sûr de résorber le déficit budgétaire chronique de l'Union Africaine ». Le président guinéen appelle ceux des dirigeants non encore alignés sur la question à faire preuve de solidarité pour doter l'organisation d'une certaine autonomie.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président rwandais Paul Kagamé, nouveau président en exercice de l'UA

La réforme sur l'autofinancement se définit à travers le prélèvement d'une taxe de 0,2% sur les importations éligibles et la création d'une zone de libre-échange.

« Avant, on disait que l'Afrique était un fardeau. Corriger cela ne se fera pas en quelques années. Cela ne prendra pas des décennies non plus », a déclaré le nouveau président de l'Union Paul Kagamé, se félicitant de la sagesse acquise aux côtés des président Alpha Condé et Idris Déby Itno.

Il a promis de s'investir dans le marché unique des transports aériens, la zone de libre-échange et la libre circulation des biens et des personnes avec dit-il le soutien de tous.

Paul Kagamé aura pour successeur en 2019 le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Le 30ème sommet se referme ce lundi et rendez-vous a été pris pour le mois de Juillet à Nouakchott en Mauritanie où se tiendra le prochain.