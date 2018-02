La Gambie réintègre le Commonwealth

Copyright de l’image AFP/Getty Images Image caption Adama Barrow a demandé la réadmission de la Gambie dans le Commonwealth peu de temps après sa prise de fonction début 2017.

La Gambie a rejoint le Commonwealth, presque cinq ans après que son ex-président, Yahya Jammeh, l'a retirée de cette organisation.

M. Jammeh avait décrit cette organisation comme une "institution néocoloniale".

Le Commonwealth dénonçait souvent les violations des droits de l'homme en Gambie, qu'il a dirigée d'une main de fer pendant 22 ans.

Le retour du pays dans le Commonwealth sera officialisé ce jeudi, à Londres, au siège de l'organisation constituée d'une cinquantaine d'Etats, dont la plupart sont d'anciennes colonies de la Grande-Bretagne.

Adama Barrow, qui dirige la Gambie depuis janvier 2017, a demandé la réadmission de son pays peu de temps après qu'il a pris fonction début 2017.

M. Jammeh, lui, vit en exil en Guinée-Equatoriale depuis plus d'un an.

La Gambie devient le quatrième pays à revenir dans le Commonwealth, après l'Afrique du Sud, le Pakistan et les Fidji.

Son président actuel cherche à améliorer les relations entre la Gambie et les gouvernements occidentaux et à obtenir les fonds nécessaires pour lutter contre la pauvreté et le chômage.