Nigeria : l'armée va se déployer à Benue

Ce déploiement de troupes concerne les Etats instables du centre du pays pour mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs.

Il va commencer le 15 février et se poursuivra jusqu'au 31 mars.

Ces troupes auront pour mission non seulement de prévenir les affrontements entre éleveurs et agriculteurs mais aussi de lutter contre le banditisme armé, le kidnapping et le vol de bétail.

Elles seront déployées, en particulier, à Benue, Taraba et Nasarawa.

Elles auront à mener des raids, faire des perquisitions, établir des points de contrôle et mettre en place des activités humanitaires.

Selon Amnesty International, 168 personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs depuis le début de l'année, dont une centaine dans le seul Etat de Benue.