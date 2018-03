Des statues en hommage aux femmes

La statue d’Oum Kalthoum (Egypte) Oum Kalthoum Ibrahim al-Sayyid al-Beltagui, est une chanteuse, musicienne et actrice égyptienne, née le 30 décembre 1898 et morte le 3 février 1975 au Caire. Elle est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses du monde arabe. Son engagement dans des œuvres caritatives lui valut le surnom de "cantatrice du peuple".