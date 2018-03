Sénégal: un soldat tué en Casamance

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des soldats Sénégalais en Casamance

Un soldat sénégalais a été tué samedi et un autre blessé dans une opération visant à "mettre fin aux activités criminelles" des rebelles en Casamance, région du sud du Sénégal où 14 hommes ont été massacrés dans une forêt en janvier, a annoncé l'armée.

Les forces armées "déplorent malheureusement un mort et un blessé" lors de cette opération, au cours de laquelle "deux rebelles ont été arrêtés", "trois champs de chanvre indien détruits" et "des armes de guerre et des munitions saisis", selon un communiqué de la direction de l'information de l'armée diffusé dans la soirée.