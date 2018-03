Tunisie: l'état d'urgence prolongé de 7 mois

Image caption Avec l'état d'urgence les manifestions seront désormais contrôlées en Tunisie

Habituellement renouvelé pour un à trois mois c'est la première fois que l'état d'urgence est prolongé pour plus de 6 mois.

L'état d'urgence est une mesure d'exception qui accorde plus de pouvoirs aux forces de l'ordre et peut même interdire grèves et manifestations dans le pays . Mardi soir après l'annonce, des citoyens tunisiens n'ont pas tardé à réagir

Un citoyen interrogé par notre correspondante a fait remarquer qu'il n'y a pas de différence .

Selon lui, la police a toujours été agressive, et sur le plan sécuritaire il y a toujours des problèmes et la police n'est pas toujours là a t-il ajouté.

Ce mercredi 7 Mars, marque l'anniversaire de l'attaque de Ben Guerdane dans le sud du pays. Il y a deux ans une dizaine d'hommes armés avaient attaqué des installations sécuritaires.

Si la Tunisie n'a pas connu d'attentat depuis 2016, le gouvernement tunisien assure une amélioration de la sécurité dans le pays et une grande vigilance du coté de la Libye, encore en proie au chaos.