Afrique du Sud : plus de 30 000 dollars collectés pour un athlète agressé

L'athlète sud-africain de triathlon a été agressé mardi par un gang qui a tenté de lui couper les jambes avec une scie rouillée.

L'affaire a choqué et des centaines de personnes se mobilisent pour que le sportif puisse payer les opérations et les frais médicaux. Plus de 30 000 dollars ont été collectés à ce titre.

Mhlengi Gwala a subi une opération de plus de 5 heures.

L'une de ses jambes a été coupée jusqu'à l'os, mais il récupère bien après l'intervention chirurgicale.

Le chemin de la guérison pourrait bien être long pour lui.

Mardi vers trois heures du matin, il se rendait à vélo à son entrainement quand plusieurs hommes l'avaient agressé.