Bénin: Sébastien Ajavon lance son parti

Image caption Sébastien Ajavon était classé à la troisième place de la présidentielle de 2016.

L'homme d'affaires a tenu son congrès de lancement à Djeffa, à une cinquantaine de kilomètres de Cotonou.

Le candidat malheureux à la dernière présidentielle a tenu un discours très critique sur la gouvernance du président Patrice Talon, élu en 2016.

"Notre pays va mal et nous ne pouvons pas croiser les bras. Je suis là avec vous et pour vous. Je refuse la stratégie de la terreur qui impose le silence", a-t-il déclaré devant ses militants et sympathisants.

Le président d'honneur de l'USL estime que le pouvoir en place a tourné le dos aux aspirations du peuple.

Il se prépare en perspective des élections législatives prévues en 2019 au Bénin et a promis un engagement sans faille à ses soutiens.

Le bureau politique de son parti comprend des partisans de Thomas Yayi Boni, l'ancien chef de l'Etat.

Sébastien Ajavon était arrivé à la 3e place de la présidentielle en 2016, avec 23% des voix.

Il avait soutenu Patrice Talon, l'actuel président, face à Lionel Zinsou, au second tour.