Image caption Manifestation au Ghana contre un accord de défense avec les USA

"Ghana first" une organisation regroupant des étudiants et des politiciens proteste contre un accord de défense entre le gouvernement ghanéen et les Etats-Unis.

Cet accord permettra aux forces américaines de se déployer dans le pays en échange de 20 millions de dollars et de la formation des forces armées ghanéennes.

L'accord a suscité des tensions entre les deux principaux partis politiques du pays.

Image caption Des manifestants au Ghana

Un leader de l'opposition a été arrêté mardi et accusé de trahison après avoir appelé à renverser le gouvernement qui a signé cet accord.

Les manifestants qui sont un peu plus d'un millier comprenaient des députés d'opposition qui veulent mettre la pression sur le président Nana Akufo-Addo pour qu'il rejette cet accord entre le Ghana et les Etats-Unis.

Des messages comme"Ghana contre les bases militaires" "Allez-vous trahir le Ghana pour de l'argent" "Notre souveraineté n'est pas à vendre" étaient visibles sur les pancartes.

Image caption Cet accord de défense est impopulaire

Cet accord est vu comme une atteinte à la souveraineté du Ghana.

Le pays avait signé des accords similaires en 1998 et en 2015.

Mais cet accord a des clauses additionnelles.

Des plaintes ont été déposées contre le gouvernement à la Cours suprême pour annuler l'accord.