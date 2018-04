Egypte: 8 morts dans le Sinaï

Copyright de l’image Getty Images Image caption La ville palestinienne de Rafah, à sa frontière avec l'Egypte, dans le Sinaï.

Au total, six djihadistes et deux militaires ont été tués dans le Sinaï, dans l'est du pays.

Selon l'armée, des opérations antiterroristes lancées la semaine dernière dans le Sinaï se sont soldées par la mort de six djihadistes présumés et deux militaires.

L'annonce a été faite dimanche dans un communiqué par Tamer el-Refaï, un porte-parole de l'armée qui a précisé qu'un officier et un soldat ont été tués dans ces affrontements.

Deux autres militaires ont été blessés au cours des affrontements et plus de 500 djihadistes présumés ont été arrêtés.

Une vaste campagne militaire a été lancée le 9 février dernier dans le Sinaï qui est considéré comme un fief de la branche égyptienne du groupe Etat islamique (EI).

L'armée a également révélé avoir empêché l'infiltration de 169 personnes de diverses nationalités à travers la frontière occidentale avec la Libye.