En RDC: visite sous tension du haut-commissaire aux réfugiés

Copyright de l’image Getty Images Image caption un camps de réfugiés en RDC

Filippo Grandi, a entamé hier une visite officielle en République démocratique du Congo où les autorités accusent l'ONU et les ONG d'exacerber la crise humanitaire.

Filippo Grandi devrait s'entretenir avec les hautes autorités du pays, les membres du gouvernement, la communauté humanitaire et diplomatique ainsi qu'avec des réfugiés urbains, a indiqué le HCR dans un communiqué.

Il se rendra ensuite dans plusieurs localités de l'est du pays afin d'évaluer la situation humanitaire et de s'entretenir avec des réfugiés et des personnes déplacées.

Un déplacement dans un contexte tendu. En effet, le gouvernement congolais refuse de participer à une conférence des donateurs à Genève le 13 avril coprésidée par l'ONU et l'Union européenne pour lever 1,7 milliard de dollars.

D'après le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (ocha), la RDC comptait 4,5 millions de déplacés internes, au 31 décembre 2017, 231 241 selon le ministère des Affaires humanitaires.