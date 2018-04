Présidentielle au Cameroun : un ancien ministre candidat

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le professeur d'université Maurice Kamto est investi candidat du MRC à la prochaine présidentielle.

L'ancien ministre délégué de la Justice, Maurice Kamto, a été investi candidat à la prochaine présidentielle par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) réuni en congrès depuis vendredi.

L'avocat, par ailleurs professeur d'université, a accepté sa désignation par son parti.

Le MRC avait été créé en 2011 à la suite de sa démission du gouvernement.

Considéré comme une formation socio-libérale, le MRC compte un député à l'assemblée nationale et des conseillers municipaux dans plusieurs villes du pays.

L'avocat Me Akere Muna, leader du mouvement "Now" et Joshua Osih du "Social democratic front" (SDF) sont aussi des candidats à la succession de Paul Biya.