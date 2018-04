Début du FEMUA 11 à Abidjan

Copyright de l’image SIA KAMBOU Image caption Magic System réunit à Abidjan des grands noms de la musique africaine

La 11ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA) s'ouvre ce mardi dans la capitale économique ivoirienne.

Le FEMUA s'ouvre ce mardi à Abidjan par une série de concerts à l'Institut français d'Abidjan.

Le festival lancé par le groupe Magic System est placé sous le thème "jeunesse africaine et immigration clandestine".

Un thème d'actualité dans le contexte ivoirien dans la mesure où la Côte d'Ivoire est durement frappé par l'immigration clandestine.

Pour cette 11ème édition, les activités du festival ne se tiendront pas sur le site historique du village d'Anoumabo.

C'est l'Institut National de la Jeunesse et des Sports d'Abidjan (INJS) qui va accueillir l'essentiel du festival grâce aux installations héritées des jeux de la francophonie.

Les convives toujours plus nombreux au festival vont sans doute regretter la chaude ambiance des "maquis" et autres restaurants d'Anoumabo mais ils auront droit comme chaque année à la crème de la musique africaine.

Une quinzaine d'artistes sont attendues à Abidjan dont les français Soprano et Dub INC ; le congolais Pascal Lokoua Kanza ou les ivoiriens Dogbé Gnaoré et Lukson Padau.

Des festivités musicales se tiendront à Abidjan mais aussi à l'intérieur du pays puisque la ville de Korhogo vibrera également au son du FEMUA 11.

Festival des musiques urbaines d'Anoumabo c'est aussi des actions caritatives et sociales grâce à la Fondation Magic System et le FEMUA Kids consacré aux enfants.