Mali: quinze "terroristes neutralisés"

Dans un communiqué les forces armées maliennes disent déplorer un mort et deux blessés lors de cette opération. Le 29 mars, la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) s'est dite "préoccupée par l'ampleur des violences intercommunautaires dans les régions du Centre" du pays. Des dizaines de personnes ont péri dans des affrontements opposant notamment des membres des ethnies peul et dogon. Depuis 2012, plusieurs groupes armés opèrent dans le nord et le centre du Mali.

