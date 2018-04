"Mohamed Salah change la perception de l’islam en Angleterre"

Copyright de l’image Rabiya Limbada Image caption Rabiya Limbada et ses enfants : Muhammad et Hanaa

"Mohamed Salah, vas-y, vas-y !"

Les cris résonnent dans ma maison alors que Mohamed Salah marque un superbe but d'ouverture contre la Roma en demi-finale de l'UEFA Champions League mardi soir.

Mes enfants, Hanaa, âgée de huit ans, et Muhammad, six ans, affichent un sourire qui rayonne sur tous leurs visages alors que nous regardons tous Salah, allongé sur le sol, célébrant sa réalisation d'une manière si particulière qui est sa marque déposée.

La montée du roi égyptien de Liverpool est à peine passée inaperçue dans des maisons comme la mienne à travers le pays, sinon le monde.

Au sommet de son art, Mohamed Salah unit les communautés.

Il priera sur le terrain, il arborera sa barbe avec fierté et il jouera l'un des meilleurs footballs que vous aurez à voir cette année.

Avez-vous une idée de la puissance que cela représente pour les enfants comme le mien? Il est un modèle pour notre époque.

Qui est Mo Salah? • Nom complet: Mohamed Salah Ghal • Né le 15/06/1992 à El Gharbia en Egypte • Club : Liverpool FC - acheté à l'AS Roma pour 34 millions de livres sterling en juin 2017 • Poste : Milieu offensif • Équipe nationale : Egypte • Le premier footballeur égyptien à être nommé joueur de l'année par l'Association des footballeurs professionnels de la Premier League anglaise

Je suis né et j'ai grandi dans l'est de Londres, en Angleterre, de parents émigré du Yémen et de la Birmanie.

Contrairement à beaucoup de gens de mon âge, je n'ai jamais lutté avec la notion d'appartenance à ce pays.

Cependant, je suis plus que conscient que dans le climat actuel, les enfants issus de la foi et des minorités ne ressentent pas la même chose.

Ils sont exposés à un programme d'actualités qui les rend craintifs quand il s'agit d'afficher leur héritage islamique.

Ce n'est donc pas surprenant la fierté dans leurs cœurs quand un joueur comme Salah arrive à ce niveau.

Ma fille Hanaa regarde avec une grande admiration Salah quand il lève les mains au ciel et prie après avoir marqué un but.

"Maman, nous faisons ça aussi!" me dit-t-elle.

Comme dans la tradition islamique, beaucoup d'hommes de foi ont la barbe. Et Salah n'est pas différent.

Alors quand j'attrape mon fils de six ans debout devant un miroir essayant de cueillir de minuscules poils de bébé sur son menton et de proclamer qu'il a aussi une barbe maintenant comme Salah, j'ai une montée d'adrénaline.

Il est sans doute le meilleur joueur du monde en ce moment.

Copyright de l’image Clive Brunskill Image caption Mohamed Salah célébrant un but

Mohamed Salah rassemble les communautés et pour ma part j'en profite.

Des bannières le représentant comme un Pharaon sont tenues en l'air autour d'Anfield.

Des chants et des cantiques des mosquées et au sujet des musulmans résonnent partout dans le pays scandé par les fans de Liverpool qui les ont appris par cœur.

Ils sont pleins d'amour et d'admiration, et les musulmans du monde entier sont heureux de le voir. Dans son pays, l'Egypte, Salah est roi.

Joyau de la couronne de son équipe nationale, son statut a été confirmé lorsqu'il a marqué le penalty qui a permis à son équipe de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde en Russie qui se tiendra cet été.

Qu'il joue pour Liverpool ou l'Egypte, pendant 90 minutes, il unit une nation fracturée.

Les rivalités politiques sont mises de côté alors que les cafés et les maisons à travers l'Egypte encouragent cette méga star.

En tant que femme portant le hijab, il est fantastique de voir des femmes en foulard rouge de Liverpool ou le drapeau égyptien le célébrer aux côtés des fans masculins de Salah.

Et c'est pourquoi pour des familles comme la mienne, c'est plus qu'un jeu de football.

Copyright de l’image Rabiya Limbada Image caption Hanaa, 8 ans et Muhammad, six ans, des fans de Salah

Il y a quelques semaines, Hanaa est rentrée de l'école visiblement bouleversée. Son groupe d'amis avait parlé d'une campagne visant à attaquer les musulmans le 3 avril.

Elle avait peur et était contrariée.

Nous avons passé les quelques jours suivants à expliquer que c'était une infime minorité de personnes qui ne comprenaient pas l'islam et les musulmans, et la majorité des gens dans ce pays ne ressentaient pas du tout cela.

Malheureusement quand le 3 avril est arrivé, elle ne voulait pas sortir : elle avait encore trop peur. En tant que parents, cela nous a brisé le cœur.

Comment expliquez-vous aux jeunes enfants qu'il n'y a rien à craindre quand la réalité de l'actualité vous impose autre chose ?

Mais Mohamed Salah change la perception des musulmans, et c'est merveilleux à voir.

Pour la première fois depuis longtemps, les musulmans ne sont pas les épouvantails.

Mes amis supporteurs de Liverpool qui ne sont pas musulmans font écho à ce sentiment. Ils me disent que son statut et son caractère sont importants à célébrer parce qu'ils défient les opinions des gens bornés.

Je ne prétends pas être un expert sur les tactiques de football ou l'histoire du jeu.

Tout ce que je sais, c'est que Mohamed Salah a fait plus pour les relations interreligieuses dans son court temps à Liverpool que toute campagne dont je me souvienne à ce jour.

Il est vraiment un musulman et c'est comme ça que j'aime penser à lui.

Dans une interview plus tôt cette semaine, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a parlé de la façon dont Salah et les autres joueurs musulmans, Sadio Mane et Emre Can, se préparent pour un match en faisant leur ablution, un rituel islamique.

Klopp dit que le reste de l'équipe les attend et respecte le temps dont ils ont besoin pour le faire.

Il est difficile de dire à quel point c'est important de l'entendre pour moi et mes enfants.

Nous accomplissons des ablutions avant de prier nos cinq prières quotidiennes.

Image caption Rabiya Limbada avec sa famille

C'est une forme de purification du corps qui permet ensuite de se tenir purifié devant Dieu.

Car un si petit acte dont on parle ouvertement et qui est respecté par une communauté plus large envoie un message puissant à mes enfants et à beaucoup d'entre eux comme eux dans le monde entier. Dans l'Islam, nous parlons beaucoup du respect et du travail bien fait.

C'est l'épine dorsale de notre rôle parental d'élever nos enfants pour être des individus biens et sociables.

Il n'est donc pas surprenant que la vie de Salah en tant que joueur soit souvent utilisée par mon mari comme un exemple de travail dur et honnête pour nos enfants.

Le bref passage de Salah à Chelsea est aussi une histoire de dévouement payant puisqu'il s'est acharné pour un travail bien fait et qu'il s'est amélioré au final.

Hanaa, Muhammad et des millions d'enfants comme eux peuvent s'en inspirer.

Nous sommes heureux et nos prières accompagnent ce jeune homme alors qu'il avance vers les sommets de la gloire.