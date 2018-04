Diplomatie : Buhari aux Etats-Unis

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président nigérian Muhammadu Buhari

Le président nigérian Muhammadu Buhari va rencontrer lundi son homologue américain Donald Trump. Il deviendra le premier dirigeant africain à être reçu par l'administration Trump à la Maison Blanche.

Les échanges entre les deux chefs de l'Etat porteront essentiellement sur "la lutte contre le terrorisme" et le développement économique au Nigeria'' selon la Maison Blanche. Le Nigeria entre dans sa 9ème année de lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Le conflit a fait plus de 20.000 morts et des centaines de milliers de déplacés, y compris dans les pays voisins, Tchad, Cameroun et Niger.

M. Buhari affronte aussi une résurgence d'un conflit agropastoral récurrent entre agriculteurs et éleveurs, sur fond de divisions ethniques et religieuses.

Peu après son arrivée au pouvoir en 2015, le chef de l'Etat nigérian avait reproché au président Barack Obama d'avoir refusé de vendre des armes au Nigeria pour lutter contre Boko Haram.

Mais l'administration Trump a changé de position en autorisant la vente à Abuja d'avions Super Tucano d'une valeur de 496 millions de dollars, des appareils de surveillance et de soutien tactique, qui doivent être livrés en 2020.