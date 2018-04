La colère des camionneurs sud-africains

Copyright de l’image ALEXANDER JOE Image caption Les violences ont entraîné la destruction de 30 camions (archive)

En Afrique du Sud, l'une des principales autoroutes du pays reste partiellement fermée après de violentes manifestations dimanche soir.

La circulation sur l'autoroute (nationale 2) reliant Johannesburg à Durban, les deux plus grandes villes d'Afrique du Sud est ralentie.

Des protestataires ont incendié plus d'une trentaine de camions.

Bien que les causes de cette flambée de violence restent à déterminer plus de 50 personnes ont été interpelés après ces manifestations et doivent être présentés au juge.

Dans la soirée de dimanche, 30 poids lourds sur la nationale 3 ont été incendiés.

Violentes manifestations en Afrique du Sud

Tôt ce matin, il ne restait que les carcasses noircies des camions sur le bas-côté.

Les protestataires auraient aussi saccage et pillé plus d'une dizaine de magasins dans la ville de Mooi River, toute proche.

Afrique du Sud: Ramaphosa nomme un gouvernement

Ce n'est pas la première fois que des manifestations violentes éclatent dans la région.

Deux semaines auparavant, pendant le long week-end de paques, des dizaines de personnes avaient déjà bloqué cette autoroute.

La Nationale 3 est l'une des voies les plus utilisées par les camions dans le pays puisque Durban est le plus grand port d'Afrique.

Certaines sources affirment que les manifestants protestaient contre l'emploi de ressortissants étrangers comme chauffeurs de camions.

Il pourrait également s'agir de protestataires exigeant de meilleures conditions de travail mais les inspecteurs en charge de l'enquête doivent poursuivre leurs investigations pour situer les causes de cette flambée de violence.

Media playback is unsupported on your device Afrique du Sud: les Sud-Africains noirs vont récupérer les terres

La police a déclaré que tous ceux qui ont participé à la destruction de biens publics et privés seront condamnes pour leurs actes criminels.