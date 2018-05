Copyright de l’image AAMIR QURESHI Image caption Les femmes journalistes en Somalie victimes de harcèlement (illustration)

En Somalie, un groupe de femmes journalistes a réalisé une étude sur les abus présumés contre des collègues (femmes) sur les lieux de travail dans le pays.

L'étude menée dans la région du sud et du centre du pays révèle que les abus incluent des faveurs sexuelles exigées lors du recrutement et aussi un énorme écart salarial entre les deux sexes.

Pour Farhia Mohamed Kheyre, la chercheuse principale de cette étude, les femmes journalistes somaliennes font face à plusieurs types de difficultés.

"Certaines dames nous ont parlé des défis auxquels elles sont confrontées lorsqu'elles postulent pour un emploi. Par exemple, comment on leur demande des faveurs sexuelles et celles qui acceptent sont prioritaires dans les recrutements et sont bien accueillies" explique la chercheuse.

Le sort de celles qui refusent de se soumettre à ce droit de cuissage est très peu enviable.

Elles voient leurs candidatures rejetées et doivent attendre beaucoup plus longtemps pour trouver un emploi.

Dans ce schéma, nombreuses sont celles qui sont gagnées par le découragement.

"Nous avons rencontré des femmes qui ont fait face à de tels défis et ont choisi d'abandonner leur carrière de journaliste" précise Farhia Mohamed Kheyre.

Cette manière de traiter les femmes dans le milieu des médias en Somalie fait que "certaines personnes ont une mauvaise perception des femmes journalistes somaliennes" conclu la chercheuse.