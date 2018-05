Tejuoso OLANREWAJU, artiste venu du Nigeria présente "Oldies et Goodies" à la Biennale de Dakar. Cet artiste basé à Abeokuta utilise des déchets tels que des sacs d'eau en sachets jetés, des canettes vides, des paquets de boissons et des emballages de restauration rapide pour ses sculptures et ses installations.