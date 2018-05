Tunisie/Municipales: le taux de participation a été faible.

Copyright de l’image Getty Images Image caption le taux de participation était le principal enjeu même si les femmes ont massivement voté.

Selon les estimations, avec un taux de participation moyen de 10%, les tunisiens ont boudé les premières élections municipales du pays.

Certaines régions comme le nord-ouest ont connu des taux d'abstention allant jusqu'à 80%.

A ces municipales,la présence écrasante des femmes dans les listes électorales, a été constatée.

Selon la correspondante de la BBC, elles représentent 49% des candidats et 30% des têtes de listes.

Elle précise que dans les zones rurales notamment, les candidates espèrent améliorer la condition des femmes.

Autre constat, le peu d'engouement observé chez les jeunes pour le scrutin.

Ils déclarent ne plus croire en la démocratie et à une amélioration de leur situation, avec un taux de chômage de +15%.

Les ménages eux, accusent la baisse de leur pouvoir d'achat et une inflation montée à 7,2%.

Et sans grande surprise, les deux coalitions au pouvoir sont les plus représentées : le parti islamiste modéré Ennahda et Nidaa Tounes, le parti fondé par l'actuel président.

Les résultats de ces municipales sont prévus au plus tard mercredi 9 Mai.