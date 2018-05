Un millier d'otages libérés par l'armée nigériane

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une opération de secours de l'armée nigériane

Selon l'armée, les otages libérés viennent de certains villages de Bama, dans l'État de Borno.

Dans une série de tweets sur son compte officiel, les militaires affirment que l'opération a été menée en collaboration avec leurs alliés de la force multinationale.

C'est la troisième fois que les forces de défense du Nigéria annoncent le sauvetage des otages détenus par Boko Haram au cours des quatre derniers mois.

En février, au moins 1 130 civils ont été libérés et 37 militants présumés du groupe djihadiste ont été neutralisés au cours d'une offensive conjointe menée par les troupes camerounaises et nigérianes au nord des îles du lac Tchad et de la région de Sambisa.

300 autres femmes auraient été libérées en avril. Mais il est difficile de vérifier ces différentes revendications.

L'armée affirme avoir réduit considérablement les attaques du groupe mais Boko Haram a continué à mener des offensives meurtrières, principalement à l'aide de kamikazes.