Brésil : les banques "ferment" pour la Coupe du monde

Copyright de l’image Dean Mouhtaropoulos Image caption Au Brésil, le football est roi

Les banques brésiliennes pourront fermer pendant la Coupe du monde.

Au Brésil, le football est roi et demeure une véritable religion.

Cela est encore plus vrai lorsque le pays participe à des compétitions au plan international.

Et le Brésil sera présent en Russie lors de la Coupe du monde.

Pour ne pas rater les matchs de l'équipe nationale, les banques ont été officiellement autorisées à fermer partiellement leurs portes les jours de rencontres de la Seleçao.

La circulaire de la Banque Centrale du Brésil (BCB) datée de mercredi stipule que les agences bancaires "pourront modifier les horaires d'accueil du public les jours de matches de la Seleçao lors de la Coupe du monde".

La loi brésilienne oblige normalement les banques à être ouvertes au public au moins cinq heures.

La plupart des banques brésiliennes ouvrent d'habitude de 10h00 à 16h00.

Ce temps d'ouverture sera réduit à quatre heures pour que les employés mais aussi les clients puissent suivre les exploits des stars brésiliennes.

Les banques brésiliennes s'apprêtent donc à fermer certainement plus tôt lors de la première phase du mondial et encore plus tôt le mercredi 27 juin pour le dernier match de poules contre la Serbie à 15 h, heures locales.

Il n'y a pas que les banques qui sont à l'heure de la Coupe du monde dans un pays qui a déjà remporté cinq trophées.

De nombreuses entreprises autorisent leurs employés à rentrer chez eux pour regarder les matches et certaines installent même des écrans sur le lieu de travail.