Mon Super Kilomètre est une galerie à ciel ouvert qui "épouse le rythme de la ville" selon ses initiateurs. Cette galerie a pour objectif de casser les barrières sociales et esthétiques. Le peintre y côtoie le marchand de poissons et le réparateur de pneus. Le photographe doit composer avec le vendeur de thé et de babioles. Et c'est exactement de cette manière que Nicolas Dahan et Maurice Pefura ont imaginé leur création à la Biennale d'art contemporain de Dakar qui se tient depuis le 3 mai. Créer un lien entre les différentes composantes de la ville.