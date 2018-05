Banque Mondiale: Makhtar Diop à la tête des infrastructures

Copyright de l’image ZACH GIBSON Image caption Makhtar Diop prendra fonctions le 1er juillet 2018

Makhtar Diop a été nommé vice-président de la Banque mondiale pour les Infrastructures.

L'économiste sénégalais Makhtar Diop est le visage africain de la Banque Mondiale le plus connu.

Au sein de cette institution de Breton Woods, il a occupé le poste de vice-président de la banque chargé de l'Afrique depuis janvier 2012 où il gérait un portefeuille d'un montant de 70 milliards de dollars.

Malawi : reprise de l'aide de la Banque mondiale

Veolia traine le Gabon devant la Banque Mondiale

Six ans après cette fonction qui l'a plongé au cœur du développement de l'Afrique, M. Diop vient d'être nommé vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures.

Le parcours de M. Diop à la Banque Mondiale •Directeur des opérations à la Banque mondiale pour le compte du Kenya, de la Somalie et de l'Érythrée ; •Directeur pour le Secteur Finances, Secteur privé et Infrastructures pour l'Amérique latine et les Caraïbes ; •Directeur des opérations et de la stratégie pour l'Amérique latine et les Caraïbes ; •Directeur des opérations à la Banque mondiale pour le Brésil - 2009 à 2012 •Vice-président de la Banque Mondiale chargé de l'Afrique - depuis janvier 2012

"L'énorme déficit énergétique de l'Afrique n'a pas été comblé, condition essentielle à toute transformation structurelle. La Banque mondiale investit beaucoup dans les infrastructures hydroélectriques, éoliennes, solaires et le renouvellement des réseaux vétustes" avait confié Makhtar Diop lors d'un voyage à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Il s'est particulièrement impliqué dans la mobilisation de capitaux pour booster le développement socio-économique du continent. Notamment son engagement pour la promotion des énergies renouvelables et le transport en Afrique.

Somalie : la banque mondiale promet 50 millions de dollars

Makhtar Diop prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2018.

A ce poste "stratégique, nouvellement créé", Makhtar Diop sera chargé des investissements de la banque au niveau mondial "dans le domaine des infrastructures et de développer des solutions durables pour combler le déficit en infrastructures dans les pays en développement et les pays émergents", indique la Banque Mondiale dans un communiqué.

Image caption Pour Makhtar Diop les énergies conditionnent le développement

Cette vice-présidence de la Banque Mondiale "regroupe les domaines du transport et de l'économie numérique, de l'énergie et du secteur extractif ainsi que le financement des infrastructures et les partenariats public-privé (PPP)".