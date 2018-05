Meghan Markle, une afro-américaine dans la famille royale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle

La liaison entre l'afro-américaine Meghan Markle et le prince Harry est une grande première.

Sa particularité c'est qu'elle introduit du sang africain dans la lignée royale britannique.

La mère de sa future compagne est afro-américaine.

Meghan Markle, la citoyenne américaine qui va lier son destin au prince Harry en mai 2018, a déploré que l'on se focalise sur ses origines multiculturelles.

Parlant de ses origines, elle a récemment fait remarquer : «Mon père est blanc (il a des origines irlandaises et hollandaises) et ma mère est afro-américaine. Je suis moitié noire et moitié blanche».

Meghan Markle, née le 4 août 1981, est la fille de Tom Markle, et de Doria Ragland, aujourd'hui divorcés.