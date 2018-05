Afrique du Sud/Crime : Henri Van Breda jugé coupable

Copyright de l’image Getty Images Image caption Henri Van Breda

Henri Van Breda, 23 ans, avait un visage de marbre lorsque le juge Siraj Desai a prononcé le verdict : le jeune homme a été jugé coupable des meurtres de sa mère, son père et de son frère cadet. Il a aussi été jugé coupable d'avoir tenté de tuer sa sœur à coups de hache.

Le 27 janvier 2015 au petit matin, les corps sans vie de Martin, Teresa et Rudi van Breda sont retrouvés dans leur luxueuse propriété de Stellenbosch, la capitale sud-africaine du vin. Leurs plaies indiquent qu'ils ont été assassinés à coups de hache. Deux membres de la famille ont survécu au carnage. Il y a d'abord Marli, la cadette âgée de 16 ans. Grièvement atteinte au cou et à la tête, elle restera six semaines dans le coma. Elle souffre aujourd'hui d'amnésie rétrograde. Et il y a Henri, 20 ans à l'époque, légèrement blessé à coups de couteau, qui fait figure de rescapé miraculeux, mais aujourd'hui jugé coupable. Aux policiers, il affirme alors que sa famille a été victime d'un intrus cagoulé.

Mais sa version est très vite mise en doute. Faute de preuves flagrantes, il ne sera inculpé qu'un an et demi plus tard. Le juge a affirmé que lui seul pouvait être l'auteur de ce massacre à la hache et il a aussi condamné Henri Van Breda pour avoir maquillé la scène du crime et s'être infligé des blessures pour ne pas être démasqué. Henri Van Breda connaitra sa peine lors d'une prochaine audience fixée au 5 juin.