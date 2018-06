Egypte : le président Al-Sissi a prêté serment

Copyright de l’image AFP Image caption Le président Abdel Fattah Al-Sissi.

C'était au cours d'une session spéciale retransmise en direct par la télévision nationale.

Pendant la cérémonie, 21 coups de canon ont été tirés, selon l'Agence France Presse.

Des avions militaires ont dessiné un drapeau égyptien dans le ciel du Caire, la capitale.

Des hélicoptères ont également survolé le centre de la ville dans la matinée, au moment où le président Abdel Fattah Al-Sissi se rendait au siège du Parlement.

Le scrutin s'est déroulé du 26 au 28 mars.

Le président Al-Sissi avait été élu une première fois en 2014.

Il était le chef de l'armée égyptienne et avait destitué un an plus tôt, son prédécesseur, l'islamiste Mohamed Morsi.