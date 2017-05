Zlatan Ibrahimovic opéré

Copyright de l’image AFP Image caption Mino Raiola, son agent, a confirmé dans un communiqué que l'opération, à Pittsburgh, avait été un "succès".

L'international suédois Zlatan Ibrahimovic s'est déclaré "réparé et plus fort" à l'issue d'une opération des ligaments croisés du genou droit subie ce mardi aux Etats-Unis.

"Une fois encore, merci pour votre soutien. Bientôt, nous nous régalerons de nouveau de mon jeu", a-t-il posté sur son compte Instagram.

Mino Raiola, son agent, a confirmé dans un communiqué que l'opération, à Pittsburgh, avait été un "succès".

"Il va récupérer complètement d'une blessure qui ne signifait pas une fin de carrière", a-t-il ajouté.

Le Suédois, âgé de 35 ans, s'est blessé à la fin du temps réglementaire fin avril en quart de finale retour d'Europa League contre Anderlecht (2-1 a.p.).

ManU avait expliqué que son joueur, qui dispose d'un contrat d'un an jusqu'en juin, plus une autre année en option, avait été "sérieusement touché au ligament d'un genou", sans plus de précision.

En 46 apparitions cette saison avec le club anglais, Ibrahimovic a marqué à 28 reprises.