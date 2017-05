Premier League : Liverpool tenu en échec

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas vraiment été inspirés à Anfield, pour la 36e journée.

Liverpool reprend provisoirement la troisième place (70 points) qu'occupait Manchester City, le 4e avec 69 points.

Mais il reste un match en retard à jouer par les "Citizens" après leur large victoire contre Crystal Palace, samedi 5-0.

Avec ce nul, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas beaucoup de marge sur leurs poursuivants, Manchester United, le 5e du classement avec 65 points, et Arsenal, le 6e avec 60 points.

Les Gunners et les Red Devils s'affrontent dimanche en fin d'après-midi.

En attendant, Liverpool a disputé deux matchs de plus que Man United et trois de plus qu'Arsenal.

Les Reds n'ont vraiment pas été inspirés à Anfield, où ils ont rencontré une équipe de Southampton venue chercher le match nul.

Milner a même raté un penalty (65e). Le milieu reconverti arrière gauche n'en avait plus manqué en Premier League depuis 2009.