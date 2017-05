Les buteurs africains de la semaine

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pierre-Emerick Aubameyang

Qui sont les meilleurs joueurs africains de la semaine ? Découvrez la sélection de BBC Afrique.

France

Grâce notamment à un but du camerounais Georges Madjeck, Metz s'est imposé 2-0 sur le terrain de Lille et a assuré sa place en première division.

Malgré un but de l'algérien Adam Ounas, Saint-Étienne n'a pas réussi à battre Bordeaux ( match nul 2-2).

Le congolais Ndombe Mubele a inscrit le but de la victoire pour Rennes face à Montpellier (victoire 1-0).

Allemagne

28ème but de la saison pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le gabonais a marqué le but de la victoire pour le Borussia Dortmund face à Hoffenheim (victoire 1-0).

Espagne

Malgré un but du congolais Cédric Bakambu, Villareal s'est incliné 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone.

Italie

Le sénégalais Baldé Diao Keita a encore trouvé le chemin des filets ! L'attaquant de la Lazio a marqué le premier but de son équipe face à la Sampdoria (victoire 7-3).

Belgique

Grâce notamment à un but du camerounais Sébastien Siani, le KV Oostende a battu Gent 4 buts à 3.

Angleterre

Grâce notamment à un but de l'algérien Riyad Mahrez, Leicester a battu Watford 3-0.

Le sénégalais Mame Diouf a inscrit le deuxième but de Stoke City sur le terrain de Bournemouth ( match nul 2-2).

Ukraine

Malgré un but du nigérian Emmanuel Bonaventure, Zorya Lugansk s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse du Shaktar Donetsk.

Russie

Le sénégalais Ablay Mbengue a marqué le but de la victoire pour Terek Grozny sur la pelouse de Zenit (victoire 1-0)

Portugal

Grâce notamment à un but d'Abel Camara, attaquant de Guinée-Bissau, Belenenses s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Sporting.

L'algérien Okacha Hamzaoui a marqué le deuxième but du Nacional da Madeira sur la pelouse de Boavista ( match nul 2-2).

Grâce à un but du camerounais Donald Djoussé, Maritimo a tenu en échec le FC Porto ( match nul 1-1).

Le malien Moussa Marega a marqué le but de la victoire pour le Vitoria de Guimaraes face à Arouca.

Turquie

Doublé pour le nigérian Raheem Lawal avec Kayserispor sur la pelouse de Trabzonspor ( victoire 3-2).

Le camerounais Vincent Aboubakar a marqué le but de Besiktas face à Fenerbahce (match nul 1-1).

Grâce à un doublé du camerounais Léonard Kweuke, à un but du nigérian Bright Edomwonyi et à un autre but du nigérian Nosa Igiebor, Caykur Rizespor a battu Bursaspor 6 buts à 0.

Pays-Bas

Le nigérian Abdul Ajagan a inscrit le but de la victoire pour Roda face à Willem II ( victoire 1-0).

Son compatriote nigérian Taiwo Awoniyi a lui marqué le but des 3 points pour Nec Nijmegen face à l'AZ Alkmaar (victoire 2-1).