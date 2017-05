LDC : Monaco à l'assaut de la Juve mardi

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mario Mandzukic de la Juventus face à Bernardo Silva de Monaco, le 3 mai dernier au stade Louis 2 en demi-finale aller de la ligue des champions

Les joueurs de l'As Monaco font face mardi à la meilleure défense du monde après avoir perdu à l'aller 0-2 à domicile.

Le match retour de demi-finale de Ligue des champions se déroule à Turin à partir de 20 h 45.

L'entraîneur de Monaco, le portugais Leonardo Jardim, est en train de remotiver ses joueurs pour réussir l'exploit.

Les joueurs sont motivés même s'ils sont conscients de ce qui les attend au Juventus Stadium.

"On sait que ça ne va pas être facile, mais si on marque tôt, on peut faire quelque chose. C'est possible, mais on sait que contre cette Juve qui défend très bien, ça ne va pas être facile", a signalé Bernardo Silva.

Le vice-président Vadim Vasilyev croit lui aussi au miracle. "Les chances sont vraiment minimes, il faut être honnête. Mais des miracles peuvent arriver", a-t-il déclaré.