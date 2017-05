Iran: un sosie de Messi embarqué par la police

Copyright de l’image Getty Images Image caption Reza Parastesh, un étudiant iranien ressemble tellement au footballeur argentin Lionel Messi que la police est intervenue pour troubles à l'ordre public ce week-end.

Un sosie iranien de l'international argentin Lionel Messi a été embarqué par la police pour "délit de ressemblance à Messi".

Il a été conduit au poste de police et sa voiture confisquée pour avoir provoqué le blocage de la circulation en étant assailli par des passants réclamant des selfies dans les rues de Hamadan, une ville de l'ouest de l'Iran.

Sa ressemblance avec le joueur est si troublante que la chaîne Eurosport UK a utilisé par erreur sa photo sur Twitter.

L'étudiant de 25 ans est sorti de l'anonymat il y a plusieurs mois lorsque son père, également fou de ballon rond, l'a poussé à poser avec le maillot 10 de l'attaquant du FC Barcelone.

Ces photos ont ensuite été envoyées à un site internet spécialisé dans le sport.

"Je les ai envoyées le soir et le lendemain on m'a appelé pour me dire que je devais venir rapidement pour une interview", confie l'étudiant.