Chelsea se rapproche du titre

Chelsea a battu Middlesbrough 3-0 ce lundi. Ce revers annonce une descente pour Middlesbrough, la deuxième division.

Chelsea a dominé Middlesbrough hier soir en premier league, grace à des buts de Diego Costa, Marcos Alonso et Nemanja Matic, ce qui rapproche le club de plus en plus du titre.

Les Blues ont désormais septs points d'avance sur Tottenham.

"C'est un grand pas", a déclaré l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, "parce qu'il nous reste trois matches et qu'il nous suffit de prendre trois points pour le titre".