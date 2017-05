Muntari: la Fédération italienne risque des sanctions

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sulley Muntari

La Fédération italienne risque d'être sanctionnée par la Fifa suite aux accusations de racisme porté par Sulley Muntari.

Muntari, 32 ans, a été expulsé après avoir quitté le terrain en affirmant qu'il avait été victime de racisme lors d'un match de la Série A qui a opposé Pescara à Cagliari.

Il a d'abord été interdit pour un match mais la Fédération italienne de football (FIGC) est revenue sur la décision.

"Nous avons un comité chargé de surveiller cela et le comité prendra des mesures", a déclaré, la secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura à la BBC.

"Ce qui compte, c'est que le comité doit agir et le plus tôt possible" a-t-elle poursuivi.