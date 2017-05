Foot féminin: un triplé pour Duggan de Man City

Copyright de l’image Getty Images Image caption Toni Duggan de Manchester City au coude à coude avec Kirsty Linnett de Birmingham City lors d'un match en 2016

La footballeuse Toni Duggan a réalisé un triplé mardi lors du match qui a opposé Manchester City, son équipe, à Bristol.

Cette partie comptant pour la "Women's Super League One Spring Series" d'Angleterre a été un plaisir pour la jeune adolescente qui avait un supporter de taille dans les gradins.

"Lorsque votre grand-père a conduit seul sa voiture de Liverpool à Bristol pour vous surprendre lors d'un match, il est préférable de le rembourser avec un triplé!", s'est exclamée Duggan sur son compte Twitter.

Toni Duggan a réalisé son exploit en 18 minutes lors du match qui a vu Manchester City surpasser largement Bristol City sur son terrain.

La "Women's Super League One Spring Series" est le championnat d'Angleterre de football féminin série de printemps 2017. Il se positionne entre la septième et la huitième saison du Championnat d'Angleterre de football féminin. Manchester City avait terminé à la première place en 2016, devant Chelsea (2e) et Arsenal (3e).