Les buteurs africains du week-end

Voici les meilleurs buteurs africains du week-end sélectionnés par la BBC Afrique :

France

Malgré un but du sénégalais Ismaila Sarr, le FC Metz n'a pas réussi à battre Toulouse (match nul 1-1). L'ivoirien Giovanni Sio a marqué le but de la victoire pour Rennes sur le terrain de Caen (victoire 1-0).

Le béninois Steve Mounié a trouvé le chemin des filets mais son club, Montpellier s'est incliné 3 buts à 1 sur son terrain face à Lyon.

Grâce à un but du sénégalais Cheick N'Doye et à un autre but du camerounais Karl Toko Ekambi, Angers s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Nice.

Le burkinabé Préjuce Nakoulma a inscrit le troisième but du FC Nantes face à Guingamp (victoire 4-1).

Espagne

Le marocain Zouhair Feddal a marqué le deuxième but d'Alaves face au Celta Vigo (victoire 3-1).

Angleterre

Grâce notamment à un but du kenyan Victor Wanyama, Tottenham a battu Manchester United 2 buts à 1.

L'ivoirien Wilfried Zaha a marqué le premier but de Crystal Palace face à Hull City (victoire 4-0).

Allemagne

Avec un but de l'ivoirien Salomon Kalou, le Hertha Berlin s'est imposé 2-0 sur le terrain de Darmstadt 98.

29ème but de la saison pour Pierre-Emerick Aubameyang ! Le gabonais a inscrit l'unique but du Borussia Dortmund sur la pelouse de Augsburg (match nul 1-1). Mais au classement des buteurs, il est désormais devancé par Robert Levandowski, auteur de 30 buts avec le Bayern.

Italie

Malgré le 15ème but de la saison du sénégalais Baldé Diao Keita, la Lazio s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse de la Fiorentina. Le 1er but de l'équipe toscane a été inscrit par le sénégalais Khouma Boubacar.

Le but du gabonais Mario Lemina n'a également pas été suffisant, la Juventus s'est incliné 3 buts à 1 sur la pelouse de la Roma.

Russie

Grâce notamment à un but du sénégalais Ablay Mbengue, le Terek Grozny s'est imposé 2-1 sur le terrain de Tom Tomsk.

Le nigéria Kehinde Fatai a marqué le but de la victoire pour le FC Ufa face à Anzhi Makhachkala (victoire 2-1).

Suisse

Doublé pour le sénégalais Moussa Konaté avec le FC Sion face au FC Lugano (victoire 2-0).

Le tunisien Karim Haggui a marqué le 1er but de St Gallen face au FC Vaduz (victoire 2-0).

Malgré un but de l'ivoirien Serey Dié, le FC Bâle n'a pas réussi à battre le FC Thun (match nul 3-3).

L'ivoirien Roger Assalé a marqué le troisième but du BSC Young Boys face au FC Luzern (victoire 4-1).

Belgique

Le sénégalais Mbaye Leye a marqué le troisième but de Zulte Waregem face à Ostende (victoire 3-1).

Grâce à un but de l'algérien Sofiane Hanni, Anderlecht a obtenu le point du match nul sur le terrain du Club Brugge ( match nul 1-1).

Turquie

Malgré un but du sud-africain Tokelo Rantie, Gençlerbiligi a été battu 2-1 sur la pelouse de Medipol Basaksehir.

Grâce à un but du congolais Larrys Mabiala et à un autre but du nigérian Raheem Lawal, Kayserispor a battu Konyaspor 2 buts à 1.

Le malien Mustapha Yatabaré a inscrit le troisième but d'Alanyaspor face à Karabuekspor (victoire 4-2).

Malgré un but du sénégalais Khaly Thiam, Gaziantespor s'est incliné 2 buts à 1 face à Galatasaray.

Portugal

Grâce notamment à un but de l'algérien Yacine Brahimi, le FC Porto a battu Paços de Ferreira 4 buts à à 1.

Pays-Bas

Grâce notamment à un but du marocain Zakaria Labyad, le FC Utrecht s'est imposé 4 buts à 1 sur la pelouse de l'AZ Alkmaar.

L'ivoirien Wilfried Kanon a marqué le 4ème but de ADO Den Haag face au SVD Excelsior (victoire 4-1).

Le nigérian Taiwo Awoniyi a inscrit le deuxième but de NEC Nijmegen sur la pelouse de Heerenven (victoire 2-1).