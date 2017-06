Coupe des Confédérations 2017 - Portugal / Chili

Copyright de l’image Getty Images Image caption Cristiano Ronaldo du Portugal

Dans cette 1re demi-finale de la Coupe des Confédérations, le leader du groupe A, le Portugal, défie le 2e du groupe B, le Chili.

C'est donc une rencontre entre deux nations qui aiment le jeu : d'un côté Cristiano Ronaldo et Nani, les champions d'Europe 2016, et de l'autre les Chiliens d'Arturo Vidal et Alexis Sanchez, doubles tenants du titre de la Copa America. Les deux pays n'ont jamais remporté la Coupe des Confédérations.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Arturo Vidal de l'équipe de Chili

A un an de la Coupe du monde en Russie, c'est une mise en bouche qui promet un match engagé et technique sur la pelouse de Kazan.

Arturo Vidal et Cristiano Ronaldo se retrouvent à Kazan pour la troisième fois cette saison. Lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a battu le Bayern Munich en s'imposant 2-1 en Bavière avant de gagner à Bernabeu dans la prolongation 4-2.