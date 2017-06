Copyright de l’image Getty Images Image caption Peter Ndlovu, 1er africain noir en premier league

Sa carrière dans le football a commencé avec un ballon en plastique dans les rues de Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe.

Dans les rues poussiéreuses de la ville, il a marqué une onze buts dans un seul match et a attiré l'attention d'un entraineur des jeunes de Highlanders, une équipe de Bulawayo.



C'est ainsi qu'a démarré la carrière footballistique de Peter Ndlovu, qui deviendra le premier joueur africain noir à évoluer en Premier league anglaise.

Plus tard, le club anglais de Coventry City est venu disputer un match de pré-saison contre l'équipe nationale du Zimbabwe et les Highlanders.

Peter Ndlovu a joué pour les deux équipes et les autorités du club anglais ont apprécié son jeu.

"Je me souviens de ce match. Le manager de Coventry John Sillett a déclaré qu'il ne laisserait pas ce garçon ici. C'est comme cela que ça a commencé", raconte Peter Ndlovu.

Peter Ndlovu a marqué 43 buts en 176 matchs avec Coventry City, entre 1991 and 1997.

Le Zimbabwéen dit se sentir "spécial" pour avoir été un pionnier dans ce qui est considéré comme le meilleur championnat de football dans le monde : "A cette époque, il y avait beaucoup de footballeurs noirs mais lorsque tu es le premier joueur africain à jouer en Premier league, c'était autre chose. C'est important pour moi. C'est tellement grand que les mots me manquent…"

Il sera suivi par d'autres Africains tels que Sadio Mané, Didier Drogba, Samuel Eto et Michael Essien.

L'international zimbabwéen a joué son premier match avec Coventry City lors de la saison 1991/1992 et avait alors marqué le but décisif contre Arsenal.

"Il est vital pour un footballeur de marquer des buts au début de sa carrière. Bien jouer est important mais marquer un but, cela compte ! Je me rappelle que pour ce match, j'étais un remplaçant et j'ai marqué le but décisif, je me suis senti bien. C'est à ce moment que tu sens que ce que tu vis est réel".

Peter Ndlovu a marqué 43 buts en 176 matchs avec Coventry City, entre 1991 and 1997.

Le 14 mars 1995, il a inscrit un triplé à Anfield, devenant le premier joueur à marquer trois buts contre Liverpool dans son propre stade.

Ce jour-là, Coventry City l'avait emporté 3-2.

"J'ai tellement de souvenir où je marquais contre Liverpool, une équipe que je supportais pourtant dans mon enfance", a déclaré Peter Ndlovu, surnommé aussi "la balle de Bulawayo".

Peter Ndlovu, 1er africain noir en premier league

Le racisme en Premier league

Peter Ndlovu arrive dans le football anglais au moment où le racisme est un problème surtout chez les fans de football mais il dit n'avoir lui-même vécu aucune attaque.

"Pour moi, le plus important était de me concentrer sur le football sans prendre en compte les noms insultants par lesquels vous appellent les supporters racistes. Seuls les buts les faisaient taire".

Mamelodi Sundowns

Le Zimbabwéen est actuellement l'un des membres du staff technique de Mamelodi Sundowns de Pretoria, champion en titre d'Afrique du Sud.

Peter Ndlovu dit appliquer dans son club actuel beaucoup de leçons apprises à Coventry City :

"J'ai joué avec des sportifs extraordinaires qui étaient pleins de volonté pour m'aider tel que Dion Dublin. C'était un joueur spécial qui enseignait par l'exemple. Il était comme un grand frère pour moi".

"Dion Dublin était comme un grand frère pour moi", Peter Ndlovu.

Regret

Son seul regret est de ne plus joueur en ligue anglaise. Avec un sourire, il confie que "Ça aurait été bien si j'y jouais toujours, surtout qu'il y a plus d'argent maintenant dans le championnat anglais".

