Football coupe des Confédérations : Chili en finale

Trois tirs au but portugais, tous arrêtés par Claudio Bravo: le gardien et capitaine du Chili a propulsé son équipe en finale de la Coupe des Confédérations en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo (0-0) après prolongation.

Les deux nations participaient pour la première fois à ce tournoi des champions continentaux, et c'est donc le Chili qui en connaîtra la finale dominicale à Saint-Pétersbourg, face au vainqueur de la demie Allemagne-Mexique disputée jeudi. Coup d'envoi de ce match 18h GMT.

Il s'agira de la troisième finale en trois ans pour la Roja, qui a remporté

les éditions 2015 et 2016 de la Copa America, à chaque fois face à l'Argentine

de Messi, et à chaque fois... aux tirs au but. Et à chaque fois avec un arrêt

de Bravo..