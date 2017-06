Issoufou Alfaga champion du monde de taekwondo

Copyright de l’image Getty Images Image caption Issoufou Alfaga Abdoulrazak champion du monde de taekwondo (Photo d'archive)

Le vice-champion olympique de Rio 2016 s'est imposé en finale face au Britannique Mahama Cho .Il a remporté la médaille d'or dans la catégorie des plus de 87 kilos.

A Muju, en Corée du Sud, après avoir surclassé le Mali au premier combat, la France au second et le Brésil au troisième dans la plus grande catégorie, les plus de 87 kg, il s'est imposé en demi-finale face à la star du taekwondo africain, le Gabonais Anthony Aubame.

Le Nigérien était déjà entré dans l'histoire olympique de sa nation en devenant le deuxième athlète à décrocher une médaille aux JO après celle en bronze du boxeur Issaka Dabore en 1972, à Munich. « Je suis déçu, j'avais promis l'or, c'est comme ça. La lutte continue jusqu'à Tokyo 2020 », nous avait-il raconté au Brésil. Le voilà avec le plus beau des métaux autour du cou même si ce n'est pas l'or olympique.