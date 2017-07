Mercato: John Terry atterrit à Aston Villa

Copyright de l’image Getty Images Image caption John Terry, au moment de la conférence de presse à Aston Villa le 3 juillet

Aston Villa a fait signer John Terry, l'ancien capitaine de Chelsea et de l'équipe nationale d'Angleterre.

Le défenseur de 36 ans, dont le contrat à Stamford Bridge a expiré le 30 juin, s'est engagé pour un an avec le club de deuxième division anglaise.

Terry a dit qu'il a refusé des offres plus alléchantes en Premier League parce qu'il ne voulait pas jouer contre Chelsea.

"Mes pensées sont à 100% ici et l'ambition est de nous ramener à la Premier League. C'est un club énorme. Villa Park est l'un des plus beaux stades du pays et il y a un bon groupe de joueurs ici", a-t-il déclaré.

Il a joué 717 matchs pour les Blues et a remporté son cinquième titre de Premier League en mai. Il a obtenu 78 sélections avec l'Angleterre.

Villa a terminé 13e en division 2 la saison dernière et pourrait être compté parmi les favoris pour la montée en Premier League durant la saison 2017-18.

Terry n'a joué que pour deux autres clubs anglais, en l'occurrence Chelsea et Nottingham Forest, où il avait été en prêt en 2000.