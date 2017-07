Everton: premier match de Rooney en Tanzanie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Wayne Rooney, lors d'un match contre Everton le 3 août 2016 à Manchester

La première apparition de Wayne Rooney sous le maillot d'Everton pourrait s'effectuer en Tanzanie où le club de Premier League anglaise jouera jeudi contre le club kenyan Gor Mahia.

Rooney est retourné au club de ses débuts où il avait attiré l'attention à l'âge de 16 ans, après 13 ans passés à Manchester United.

L'international anglais a signalé qu'il attend avec plaisir son premier voyage en Tanzanie.

Selon lui, ce voyage à l'extérieur sera une occasion de connaitre ses nouveaux coéquipiers avec qui il veut passer sur le terrain et bénéficier d'un temps de jeu conséquent.

Lire sur le même joueur:

"Il est bon d'être à l'hôtel avec les joueurs, de passer plus de temps avec eux et de les connaître un peu plus", a déclaré l'ancien joueur de Manchester United.

Le voyage en Tanzanie fait partie d'un accord qu'Everton a signé avec la société de loterie basée au Kenya Sportpesa, qui se trouve maintenant sur le devant de leurs maillots.

Sportpesa sponsorise également le club kenyan Gor Mahia, qui a remporté un mini-tournoi avec des équipes du Kenya et de Tanzanie pour avoir le privilège d'affronter Everton.