Côte d'ivoire : Bancé reçoit un soulier d'or à 24.900 FCFA

Copyright de l’image Getty Images Image caption Bancé a été le meilleur buteur du championnat ivoirien en 2017

L'attaquant burkinabè Aristide Bancé, meilleur buteur du championnat ivoirien avec 13 buts en 26 matches, a ironisé sur son Soulier d'or reçu avec le prix encore inscrit dessus.

"J'aurais accordé plus d'estime à un prix verbal qu'à un soulier d'or en pacotille ", a-t-il regretté sur sa page facebook.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le trophée remis à Djoman Francis (droite), secrétaire général de l'ASEC

Le joueur n'a pas du tout apprécié la négligence des offrants qui "n'ont même pas pris la peine de retirer l'étiquette sur laquelle est mentionné le lamentable coût de 24.900 francs CFA".

Lire aussi:

Il estime que même si le soulier attribué au meilleur buteur "n'est pas vraiment en or, il ne devrait pas non plus être en aluminium".

Aristide Bancé, 32 ans, élu également meilleur joueur du championnat ivoirien qu'il a remporté avec l'ASEC Mimosas, vient de s'engager pour deux ans avec le club égyptien d'Al Masry.

Il a déjà joué pour 19 clubs dans douze pays, passant par la Belgique, l'Allemagne, la Lettonie, le Kazakhstan et la Finlande.