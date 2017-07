Zamalek limoge son entraîneur Augusto Inacio

Copyright de l’image Getty Images Image caption Inacio était sous pression depuis que le club du Caire a manqué les demi-finales de la Ligue des Champions africains de cette saison.

L'entraîneur portugais a été remercié par le Zamalek après moins de quatre mois passés à la tête du club.

Zamalek a également perdu cette semaine face à Al-Ahed du Liban au Championnat arabe.

L'entraîneur aurait été détenu au club et aurait été empêché de partir, allégations que le club égyptien avait rejetées.

C'est à l'issue d'une réunion que Zamalek a annoncé qu'un accord financier avait été conclu pour résilier le contrat d'Inacio.

En quittant le bureau du président du club Mortada Mansour, Inacio a confirmé aux journalistes qu'il quittait le club.

"J'ai voulu rester plus longtemps dans ce club mais cela ne s'est pas produit'' dit-il.

"Zamalek doit être plus stable, les entraîneurs doivent avoir assez de temps. Les joueurs doivent être plus professionnels et faire de leur mieux", a ajouté Inacio.