Mourinho salue les modifications apportées à la CAN

Image caption José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, se félicite des modifications apportées à la CAN

José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, se félicite des modifications apportées à la CAN. Il évoque un "changement fantastique".

Le calendrier actuel "n'est pas bon pour les clubs, n'est pas bon pour la compétition, n'est pas bon pour les joueurs" a confirmé le technicien portugais.

La CAN (Coupe d'Afrique des nations) se déroulera désormais en été et non plus en janvier-février.

Ce nouveau calendrier a pour but d'éviter l'absence des stars africaines qui préfèrent privilégier les grands clubs européens à l'appel de leur sélection.

