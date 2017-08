Neymar à Paris

Copyright de l’image AFP Image caption L'avion le transportant Neymar s'est posé à l'aéroport du Bourget, et le footballeur brésilien est monté dans une voiture qui a pris la direction de la capitale.

L'international brésilien Neymar est arrivé à Paris un peu avant 11h, il est présenté au public au cours d'une cérémonie qui se tient en ce moment.

"Merci pour ce nouveau défi. Je suis heureux de venir dans cette ville merveilleuse qu'est Paris. J'ai hâte de commencer à m'entraîner et jouer. J'ai choisi Paris pour l'ambition de ce club, très semblable à la mienne. Je veux un plus grand défi. Et mon cœur est allé vers ce projet", a indiqué le joueur de 25 ans.

L'attaquant de 25 ans doit être présenté au cours d'une conférence de presse au Parc des Princes à 13H30 (11H30 GMT).

Il est devenu jeudi le joueur le plus cher de l'histoire, transféré pour cinq ans au Paris SG en provenance de Barcelone contre 222 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire.

A son arrivée sur le tarmac, Neymar a été accueilli par son compatriote Maxwell, ancien joueur du Paris SG encore l'an dernier, et devenu depuis cet été le directeur sportif adjoint du club de la capitale.

